WOLFHEART veröffentlichen Single und Musikvideo "The Flood"

Die neue Single zeigt die melodischere und doomigere Seite des kommenden dritten Albums "Tyhjyys", welches am 03. März 2017 veröffentlicht wird.





Hier das Video zur ersten Single "Boneyard":





"Tyhjyys" Tracklist:

01. Shores Of The Lake Simpele

02. Boneyard

03. World On Fire

04. The Flood

05. The Rift

06. Call Of The Winter

07. Dead White

08. Tyhjyys

Das Album könnt ihr hier vorbestellen.