NORTH ATLANTIC OSCILLATION - neue Compilation „Lightning Strikes The Library“

Für Neueinsteiger bietet das neue Album „Lightning Strikes The Library“ (kscope) von NORTH ATLANTIC OSCILLATION die Gelegenheit, ihn die Traumwelt der Artrocker einzutauchen.

Auf der Karriere-umspannenden Compilation befindet sich auch der Song „Wires“ aus dem Album „The Third Day“, der in dem von Frontmann Sam Healy erstellten Video zu neuem Leben erweckt wird - eine wunderbare Hommage an Orwells Schreckensvision „1984“. Die Musik der Schotten klingt wie Brian Wilson, wenn er mit dem Laptop umgehen könnte. Oder wie Pink Floyd, wenn sie heute jung und mittellos wären.