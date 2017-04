METAL CRASH FESTIVAL in Gießen - Neu in 2017

Das Konzertbüro Rehwald präsentiert das erste METAL CRASH FESTIVAL in Gießen. Die bestätigten Bands sind: PRIMAL FEAR - KISSIN`Dynamite - MYSTIC PROPHECY- REBELLION- SPITEFUEL & MERCURY FALLING. Das Metal Crash-Festival feiert am Samstag, 7. Oktober, seine Premiere in der Hessenhalle in Gießen. Einlass zum Metal Crash ist ab 16 Uhr, Beginn ist bereits um 16.30 Uhr. Tickets zum Preis von 42,90 Euro (inklusive Gebühren) an allen an AD Ticket/Reservix angeschlossenen VVK-Stellen oder unter www.adticket.de.