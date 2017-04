ALL THEM WITCHES - Neues Album "Sleeping Through The War" und neuer Song vorab

"'Alabaster' handelt davon, eine Kultur hinter sich zu lassen, in der Leute für ihre Fehler niedergemacht werden", kommentiert die Band. "Es geht darum, einen Platz in dieser Welt zu finden, an dem es okay ist, so friedlich wie die Tiere zu leben - ohne etwas zu erschaffen oder zu zerstören. Dort, wo es kein Gut und kein Böse gibt, wo man einfach nur lebt."

Das Album "Sleeping Through The War" entstand in nur sechs Tagen, wie Gitarrist Ben McLeod berichtet: “Where in the past we would have just gone ahead and written and recorded in the studio, we were like nah we’re going to do it with Dave, let’s be prepared. It was real minimal, Dave didn’t want us to get too crazy. We wanted a record you could crank. And we wanted girl backup singers.”

Sänger/Bassist Charles Michael Parks fügt hinzu: "We’re trying to get to something better -­-­ not necessarily just as musicians -­-­ but as people. I’ve always said that as we change as people, our music changes, that’s why we can never make the same records. I can’t be in one of those bands. I hope you’ll never hear another predictable album from All Them Witches. There’s no art in that.”