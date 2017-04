THE RAVEN AGE - Debütalbum 'Darkness Will Rise' kommt März / Video und Tourdates

THE RAVEN AGE nennt sich eine fünfköpfige britische Metalhoffnung um George Harris, Sohn von Iron Maiden Basser Steve Harris. Die Jungs tourten bereits im letzten Jahr im Vorprogramm von Iron Maiden, nun erscheint das Debütalbum der Londoner: 'Darkness Will Rise' kommt am 17. März via BMG, eine anschließende Tour mit ANTHRAX durch Europa ist ebenfalls eingetütet (Tourdates weiter unten).