THE OCEAN veröffentlichen Livevideo zu 'Rhyacian'

Deutschlands führende Post-Metal-Band THE OCEAN arbeitet mittlerweile wieder an einem neuen Album namens 'Transcendental', das ihrer 2015er Split EP mit der japanischen Post-Rock Legende MONO folgen wird. Zur Einstimmung veröffentlicht die Gruppe einen Livemitschnitt des Tracks 'Rhyacian', der vom 2007er Album 'Precambrian' stammt und im Brick by Brick in San Diego gefilmt wurde.