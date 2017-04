THE BEAUTY OF GEMINA veröffentlichen Jubliäumsshow als Live-Nachlese

THE BEAUTY OF GEMINA haben ihre Jubiläums-Show zum 10-jährigen bandbestehen im legendären X-TRA Limmathaus in Zürich aufgenommen. Der Gig vom 19. November 2016 erscheint am 17. 2017 März in Bild und Ton auf DVD und Blu-Ray sowie als 2CD in voller Konzertlänge.

Als Bonus haben diverse Kameras die intensiven Vorbereitungen, die detaillierten Aufbauarbeiten, den Soundcheck und die Musiker hinter den Kulissen begleitet.

Vorab gibt es schon mal einen kleinen Trailer:

Tracklist:

01. END

02. BITTER SWEET GOOD-BYE

03. HADDON HALL

04. ANOTHER DEATH

05. KING’S MEN COME

06. HUNTERS

07. DARKNESS

08. SUICIDE LANDSCAPE

09. KINGDOMS OF CANCER

10. CROSSROADS

11. WONDERS

12. A THOUSAND LAKES

13. RUMOURS

14. SEVEN-DAY WONDER

15. DARK RAIN

16. ENDLESS TIME TO SEE

17. WAITING IN THE FOREST

18. ALL THOSE DAYS

19. THIS TIME

20. THE LONESOME DEATH OF A GOTH DJ

21. COSE TO THE FIRE

22. DOWN ON THE LANE