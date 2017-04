BYZANTINE starten PledgeMusic-Kampagne zu ihrem neuen Album "The Cicada Tree"

BYZANTINE ist eine New Wave of American Heavy Metal-Band, die sich mühsam mit fünf Alben eine treue Fangemeinde erarbeitet hat. Am 2. Juni 2017 werden sie ihr neues Album "The Cicada Tree" veröffentlichen.

Auf PledgeMusic ist "The Cicada Tree" bereits vorbestellbar, der Käufer erhält die Lieder auch als Downloads inklusive Boni. Hier könnt ihr stöbern.



Chris "OJ" Ojeda (Vocals, Rhythmusgitarre) erklärt dazu: "Die letzten beiden BYZANTINE-Alben erschienen in Eigenregie nach jeweils erfolgreichen Crowdfunding-Kampagnen. Jetzt haben wir endlich ein Zuhause bei Metal Blade gefunden, halten den engen Kontakt zu unseren Fans aber weiterhin für wichtig, also bieten wir auch 'The Cicada Tree' zum Pre-ordern über PledgeMusic an. Wir haben mit PledgeMusic immer nur super Erfahrungen gemacht und hoffen, dass euch 'The Cicada Tree' genau so gut gefällt wie uns, während wir es für euch produzierten!"