GWAR arbeiten an neuem Album

Achtung, Scumdogs. Eure Herren und Gebieter GWAR haben in letzter Zeit nicht viel von sich hören lassen, aber verzagt nicht, bald geht's verdammt nochmal hoch her.

Die Band arbeitet an einem neuen Album und einer komplett frischen Show, bei der ihr schneller aus dem Häuschen sein werdet, als seine Meth-süchtige Nutte für ihr Geld Fleischflöte spielen kann. Details zum neuen Album bleiben vage, weil die Band ein großes Geheimnis darum macht, aber auch weil sie sich mit Pokémon GO ablenkt. Müßig zu bemerken, dass das kommende Album die Welt aus den Angeln heben und das Bewusstsein aller Lebewesen verändern wird. Mehr dazu kommt an die Öffentlichkeit, "wenn wir es euch verdammt nochmal sagen wollen", betont Gitarrist Pustulus Maximus.