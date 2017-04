LOLLAPALOOZA Berlin - Neue Location und erste Acts bestätigt

Lasst die Glückshormone sprudeln: Die ersten Acts für das Lineup unserer dritten Lollapalooza Berlin Ausgabe stehen fest. Als Headliner holen wir die Foo Fighters und Mumford & Sons ins Land, die damit ihre einzigen Deutschland-Auftritte in diesem Jahr hinlegen. Genauso exklusiv wird’s mit dem Festival-Abstecher von The XX, deren Shows jetzt im Frühjahr in Berlin, Frankfurt und München in Nullkommanichts ausverkauft waren.

Wie jeder pfiffige Berliner ist auch das Lollapalooza Berlin immer offen für Neues und hat schon das nächste Abenteuer vor Augen. Gemeinsam mit täglich 45.000 Besuchern sind wir 2015 auf dem Gelände des Flughafen Tempelhofs gelandet und unter Jubel abgehoben. Im letzten Jahr verwandelte sich der Treptower Park mit unserem Einzug in einen kunterbunten Spielplatz mit 70.000 Besuchern pro Tag. Mit der dritten Ausgabe von Lolla Berlin, mausern wir uns endgültig zum größten Wanderzirkus der Festival-Welt, denn wieder gibt’s eine neue Location, die viele Überraschungen für euch bereithalten wird und das perfekte Setting für das exklusive Line-up ist.

Malerische Wiesen, rasante Pferde und ein einmaliges Flair vergangener Zeiten: In diesem Jahr heißen wir euch mit offenen Armen und pochenden Herzen willkommen auf dem traditionsreichen Gelände der Rennbahn Hoppegarten. Seit ihrer Eröffnung 1868 entwickelte sich die Rennbahn bei Berlinern und Brandenburgern zu einem geschätzten Ausflugsziel und bildet damals wie heute Treffpunkt, um mit Freunden und Familie in charmant ländlicher Idylle beisammen zu sein. Lasst auch ihr euch vom nostalgischen Wesen der Umgebung verzaubern.

Das bisherige Line Up:

Foo Fighters

Mumford & Sons

The xx

Hardwell

Beatsteaks

Marteria

Annenmaykantereit

Cro

Marshmello

London Grammar

Two Door Cinema Club

George Ezra

Rudimental

Metronomy

Michael Kiwanuka

Galantis

Oliver Heldens

Wanda

Django Django

Kungs

Westbam

Bomba Estereo

The Vaccines

Bear’s Den

The Head & The Heart

Phantogram

Anne-Marie

Aminé

Mike Perry

Martin Jensen

NGHTMRE

Drunken Masters

Meute