ASSIMILATION - Neues Album "The Laws Of Power” + Lyric-Video für gutturale Karaoke

Im brandneuen Lyric-Video zur Single “Apotheosis” zeigen die Kanadier von ASSIMILATION, warum sich besonders Fans des ursprünglichen Death Metal der 90er Jahre den Veröffentlichungstermin ihres ersten kompletten Albums “The Laws Of Power” am 17. März fett im Kalender anstreichen sollten.

“Apotheosis”, Vergöttlichung, Allmacht – der Titel des Tracks hat für die Band eine ganz besondere Bedeutung, wie Gitarrist und Sänger und Jesse Jardine betont: “Ich glaube, dieser Song repräsentiert Assimilation als Ganzes, und ich hoffe, dass die Fans darin Stärke finden können.” Laut Jardine wurde der Song von Videospielen wie “God Of War” inspiriert: “Apotheosis ist die Bezeichnung für das Aufsteigen eines Sterblichen in die Göttlichkeit. Er überwindet die Menschlichkeit und wird zu etwas Größerem. Eine Metapher für das Leben, die Metamorphose vom Kind zum Erwachsenen.”

The Laws Of Power" Tracklist:

1. Sigil Of The False God

2. Decapitated By Beasts

3. Laws Of Power

4. Karmic Future

5. Mastery

6. Apotheosis

7. Remotion Of The Succubus

8. Personal Vendetta

9. S.L.D.

10. Massive Liquidation