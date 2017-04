MEMORIAM mit Lyric Video zu "Surrounded By Death"

MEMORIAM haben vor Veröffentlichung ihres Debüts "For The Fallen" (24.03.2017, Nuclear Blast) mit "Surrounded By Death" einen Appetithappen für alle Death Metal-Fans bereit gestellt.

Schaut euch das Lyric Video zum Song jetzt an:

Karl Willetts sagt dazu: "Die Lyrics zu diesem Song sind auf vielerlei Ebenen übertragbar. Zunächst einmal kann man es jedoch buchstäblich auf ein Schlachtfeld beziehen, das von Leichen übersät ist. Der Song wurde zu einer Zeit geschrieben, in der der Tod seine Liste unnachgiebig zu verlängern schien, z.B. mit den Namen Lemmy Kilmister am 28.12.2016 oder David Bowie am 10.01.2017. Als ich die Lyrics zu diesem Song schrieb, waren diese Nachrichten überall in den Medien und hatten somit großen Einfluss auf mein Songwriting. Es schien so, als würden wir in einer Welt leben, in der wir alle stets vom Tod umgeben – „Surrounded by Death“ – waren.

Der Tod selbst ist ein Tabuthema, über das wir nie richtig nachdenken oder diskutieren, bis wir durch den Tod eines geliebten Menschen damit konfrontiert werden. Deshalb ist dieser Song an Martin Kiddie Kearns und an Frank’s Dad, der nur kurz nach Martin verstarb, gewidmet.

Mit diesem Song wollen wir ihrem Leben und auch allen anderen Personen, die wir geliebt haben und die von uns gegangen sind, Tribut zollen."