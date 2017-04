BODY COUNT veröffentlichen zwei Trailer zum neuen Album

Nehmt euch in Acht, denn am 31.März erscheint das neue Werk "Bloodlust" von BODY COUNT. Nach ihrem hammer Comeback-Album "Manslaughter" und den durchweg positiven Resonanzen haben die Jungs um ihren Frontmann Ice-T richtig Blut geleckt und legen noch in diesem Jahr ihr neues Album "Bloodlust" nach.