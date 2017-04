OLD FIRE – neues Video „Helix“

OLDFIRE alias John Mark Lapham publizieren aus dem Album „Songs From The Haunted South“ den Song „Helix“ als Video.

Das Album, das 2016 über Kscope rauskam, ist eine Anlehnung an den Output des Kollektivs THIS MORTAL COIL, das unter der Leitung von Ivo Watts-Russell, dem damaligen Chef des 4AD-Labels, zwischen 1983 und 1991 Meisterwerke wie „It’ll End In Tears“ und „Filigree & Shadow“ erschuf. Zu hören ist eine Mixtur aus sphärischen Instrumental-Stücken, die an Brian Eno und David Sylvian erinnern, und meist balladenhaften Songs, die zum Teil Neuinterpretationen von Kompositionen anderer Künstler sind.