KITTIE - Bassistin Trish Doan ist gestorben

Die talentierte Bassistin war 2005 der kanadischen Band beigetreten, verließ diese aber nur knapp zwei Jahre später wieder, um zu pausieren. 2012 stieg sie wieder bei KITTIE ein und war bis jetzt Mitglied der nur aus Frauen bestehenden Metal-Band. Auf ihrem Twitter Account postete Trish immer wieder, wie schwer das Leben sei und wie sehr sie unter Depressionen leide. Hier das offizielle Statement der Band auf Facebook:

"It is with immeasurable sadness that we share news of the passing of our sister and best friend Trish Doan. Finding the right words is tough. She was so bright and vibrant and talented and we loved her and still do. She was so much more than just a musician or member of the band. She was our blood, our sister and family. Finding our way without her will be challenging, like a ship without a lighthouse, and we are devastated. We ask that you please respect our privacy and her family's privacy during this difficult time."

Die Todesursache wurde bisher nicht bekanntgegeben.