Metal Frenzy Open Air bestätigt letzten Headliner

Vom 29.Juni - 01. Juli 2017 findet das vierte Metal Frenzy direkt gegenüber dem Erlebnisbad in Gardelegen statt, welches euch an heißen Tagen Abkühlung bietet. Der Bahnhof ist zu Fuß in weniger als 20 Minuten zu erreichen – das macht eine Anreise per Bahn oder Bus sehr einfach. Einmal angekommen auf dem Gelände, könnt ihr mit eurem Auto direkt neben der Bühne zelten. Das macht die Fußwege auf dem Festival kurz und entspannt.

Alle weiteren Infos findet Ihr auf der Festival Homepage unter http://www.metal-frenzy.de