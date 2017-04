ONI als Supportband für die CHILDREN OF BODOM Europatour

ONI werden CHILDREN OF BODOM auf der gesamten "20 Years Down & Dirty Tour" durch ganz Europa begleiten. Die andere Supportband werden die Symphonic-Metaller FOREVER STILL sein.

Die Tourdaten:

March 08 - Capitol, Hannover (D)

March 09 - Longhorn, Stuttgart (D)

March 10 - Den Atelier, Luxembourg (L)

March 11 - Academy 2, Manchester (UK)

March 12 - Shepherd's Bush Empire, London (UK)

March 14 - Le Cargo, Caen (FR)

March 15 - L'Echonova, Vannes (FR)

March 16 - La Nef, Angouleme (FR)

March 17 - Disney - Le File 7, Magny-Le-Hongre (FR)

March 18 - Le Metaphone, Oignie (FR)

March 20 - Komplex, Zurich (CH)

March 21 - Theaterfabrik, Munich (D)

March 22 - Live Club, Milan (IT)

March 23 - Tvornica Kulture, Zagreb (HR)

March 25 - Arena, Vienna (AT)

March 26 - Strasse E, Dresden (D)

March 27 - Astra, Berlin (D)

March 28 - Serikovka, Plzen (CZ)

March 30 - Pustervik, Gothenburg (SE)

April 01 - Pumpehuset, Copenhagen (DK)

April 02 - KB, Malmö (SE)

April 03 - Rockefeller, Oslo (NO)

April 04 - Debaser Strand, Stockholm (SE)

April 06 - The Circus, Helsinki (FI)



Die Prog-Metaller ONI veröffentlichten im November 2016 ihr erstes Album "Ironshore". Hier könnt ihr euch das Video zur aktuellen Single "The Only Cure" ansehen: