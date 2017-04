Metal Blade Records veröffentlichen neue Edition von "6 Bands in 60 Seconds"

Alle drei Monate veröffentlichen Metal Blade Records in Kooperation mit RED Music eine neue Ausgabe von "6 Bands in 60 Seconds", wobei sechs Acts aus dem Programm vorgestellt werden.

Diesmal sind ANAAL NATHRAKH, RAVENCULT, WOVENWAR, ONI, EVOCATION und NOVA COLLECTIVE dabei.

Weitere Infos zu den einzelnen Bands findet ihr hier.

Die vorherigen Episoden der "6 Bands in 60 Seconds" könnt ihr euch hier anschauen:

Part 1: (ACT OF DEFIANCE, RIVERS OF NIHIL, TWITCHING TONGUES, CULTURE KILLER, VISIGOTH, HARLOTT)



Part 2: (BRIMSTONE COVEN, KETZER, GEHENNAH, ACCUSER, ARTILLERY, SOURVEIN)



Part 3: (ABNORMALITY, EXUMER, REDEMPTION, NATIVE CONSTRUCT, GOOD TIGER, MOTHER FEATHER)



Part 4: (SERPENTINE DOMINION, ALLEGAEON, DESTRAGE, NECROMANCING THE STONE, IF THESE TREES COULD TALK, HAMMERS OF MISFORTUNE)