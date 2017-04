KORN machen Line-Up des M'ERA LUNA 2017 komplett

Das komplette Line-Up:

Korn | And One

ASP | Blutengel | Subway To Sally | Schandmaul | Project Pitchfork | White Lies | Mono Inc. Covenant | The Crüxshadows | De/Vision | Mesh | DAF | KMFDM | Front Line Assembly

Leæther Strip | Megaherz | Solar Fake | Feuerschwanz | Ashbury Heights | Haujobb

Faderhead | Darkhaus | Tyske Ludder | Unzucht | Ost+Front | Versengold | NamNamBulu

Eden Weint Im Grab | Absurd Minds | .com/kill | She Past Away | Ambassador21 | Schwarzer Engel | The Arch | Leichtmatrose | Johnny Deathshadow | Dear Strange

Das M'ERA LUNA Festival findet am 12. und 13. August 2017 auf de Flughafen Hildesheim-Drispenstedt statt.