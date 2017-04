RELAOAD FESTIVAl bestätigt sieben neue Bands im Lineup

Mit dabei sind unter anderem Heaven Shall Burn, Trivium, Life Of Agony, und Deutschlands selbsternannte meiste Band der Welt, Knorkator.

Einer der Neuzugänge ist die Thüringer Metalcore-/Melodic Death Metal-Institution Heaven Shall Burn, deren gesellschaftskritischen Songs live ganz besonders heftig zünden. Mit Life Of Agony kündigt sich eine der einflussreichsten Alternative-Formationen der 90er Jahre an. Ihr 2017 erscheinendes Album "A Place Where There's No More Pain" wird mit Sicherheit wieder für Aufsehen sorgen. Zusätzlich frisch bestätigt: die US-Metaller Trivium, Knorkator, die sich selbst scherzhaft als "Deutschlands meiste Band der Welt" bezeichnen, die Reggae-Rocker Skindred, sowie Bury Tomorrow und The Charm The Fury.

Eine schlechte Nachricht gibt es allerdings für Fans der Black Label Society: Die Band wird aus terminlichen Gründen leider nicht auftreten können. „Wir denken, uns ist soweit ein ausgewogenes Line-up für alle gelungen, die ihre Musik etwas härter mögen. Ein paar Plätze im Festival-Programm für 2017 haben wir noch frei und wir freuen uns darauf die in den nächsten Wochen zu füllen", so Geschäftsführer André Jürgens.

Das Reload Festival 2017 findet am 25. und 26. August statt. Im Rahmen der Warm-Up-Night auf dem Veranstaltungsgelände können sich die Fans bereits am 24. August auf das Event einstimmen. Kombitickets für beide Tage inklusive Camping sind für 89,00 € (inkl. Gebühren) bei Eventim und Metaltix erhältlich. Hardtickets können bei den Kreissparkassen in Sulingen und Diepholz, der Volksbank Twistringen und bei Schock Records & Coffee in Osnabrück gekauft werden. Reload Festival 2017, 25. – 26.08. Sulingen mit: Amon Amarth, Heaven Shall Burn, Life Of Agony, Trivium, Skindred, Betontod, Caliban, Terror, Anti-Flag, August Burns Red, Whitechapel, Knorkator, Prong, Any Given Day, Bury Tomorrow, Massendefekt, Mr. Irish Bastard, The Charm The Fury, Max Raptor, TuXedoo und vielen mehr!

Reload Warm-Up-Night (24.08.) mit: While She Sleeps, Rogers & Hundredth