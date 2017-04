Neue Bands und erster Headliner fürs 12. VAINSTREAM ROCKFESt bestätigt

DROPKICK MURPHYS sind der erste Headliner des Festivals. Hinzu gesellen sich A Day To Remember • Architects • Of Mice & Men • Callejon • Against Me! • 187 Strassenbande • Feine Sahne Fischfilet • Comeback Kid • Rogers • Tim Vantol • While She Sleeps • Northlane • The Black Dahlia Murder • Chelsea Grin • The Devil Wears Prada • Obey The Brave • First Blood und weitere Bands.