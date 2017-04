LINKIN PARK kündigen nach drei Jahren neues Material an und haben nun die erste Single "Heavy" veröffentlicht.

Ruhige Töne von LINKIN PARK

Nach dem härteren "Hunting Party" klingt "Heavy" alles andere als heavy und besticht durch ruhigere Töne. Das neue Album "One More Loght" soll übrigens am 19. Mai veröffentlicht werden.