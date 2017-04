THE NEAL MORSE BAND veröffentlicht Livemitschnitt "Morsefest 2015"

Neben der NEAL MORSE BAND standen beim 2015er Morsefest 38 weitere Musiker auf der Bühne, das zwei Nächte lang Material aus der gesamten Karriere von Neal Morse performte. Die Gesamtspielzeit der beiden Konzerte liegt bei über 5 Stunden. Es wurden die beiden Alben "Sola Scriptura" und "Question" in voller Länge performt, dazu weitere Klassiker und Nummern von TRANSATLANTIC und SPOCK'S BEARD, bei denen Drummer Nick D'Virgilio als Gast anwesend war.

Ein erster Trailer macht Apppetit:

"Morsefest 2015 war eine monumentale Show mit monumentaler Musik und monumentalen Auftritten. Die Studioalben, die wir dieses Mal gespielt haben, sind zwei meiner Lieblingsalben und einiger der zusätzlichen Titel haben wir zum ersten Mal live gespielt", so Bassist Randy George



Streicher, ein fünfstimmiger Bläsersatz und - zusätzlich zur den Vocals der Band und Backgroundsängerinnen - ein 14-stimmiger Chor waren Teil des Prog-Events.Zusätzlich zu den beiden Konzerten bietet das Morsefest-Paket eine einstündige Dokumentation mit Einblicken hinter die Kulissen des Events.

"Morsefest 2015" ist in zwei Varianten erhältlich: 2 Blu-ray Discs oder 2 DVDs mit 4 CDs. Digital Downloads der Musik werden von Radiant Records (in unkomprimierter Form) und bei iTunes angeboten.



"Morsefest 2015 war für mich einfach unglaublich. Wir haben QUESTION und SOLA SCRIPTURA sowie eine Menge andere coole Sachen gepielt, mit einem kompletten Chor, Bläsern, orchestraler Percussion, Streichern, Harfenklavier, Cuika und Tänzern. Das Bildmaterial der Videowände war absolut 'mind blowing'. Alles zusammen, die Atmosphäre der Fans und das Gemeinschaftsgefühl ... das Event war definitiv ein Gipfel meiner Karriere - und ich denke, die DVD und Blu-ray gehören zum Feinsten, das wir jemals produziert haben." - Neal Morse



Wer die NEAL MORSE BAND mit ihrem aktuellen Album "The Similitiude of Dream" demnächst live erleben möchte, sollte sich einen der Tourtermine vormerken:

European & World Tour Leg 2017

The Road Called Home

22.03.2017, Barcelona, Spanien - Apolo

23.03.2017, Mailand, Italien - Mgazinni Generali

24.03.2017, Pratteln, Schweiz - Z7

25.03.2017, Aschaffenburg, Deutschland - Colo-Saal

26.03.2017, Berlin, Deutschland - Lido

25.03.2017, Warschau, Polen - Progresja Music Zone

29.03.2017, Hamburg, Deutschland - Markthalle

30.03.2017, Verviers, Belgien - Spirit of 66

31.03.2017, Köln, Deutschland - Stollwerck

01.04.2017, Malmö, Schweden - KB

02.04.2017, Tilburg, Holland - O13

04.04.2017, Luxemburg - Rockhal

05.04.2017, Paris, Frankreich - Divan Du Monde

06.04.2017, Birmingham, England - O2 Academy 2

07.04.2017, Glasgow, Schottland - O2 Ritz

08.04.2017, Manchester, England - O2 ABC 1

09.04.2017, London, England - O2 Islington Academy

12.04.2017, Tel Aviv, Israel - Havana Club

06.05.2017, Gettysburg PA - RosFest

THE NEAL MORSE BAND

Neal Morse: Vocals, keyboards, guitar

Mike Portnoy: Drums, vocals

Randy George: Bass

Bill Hubauer: Keyboards, vocals

Eric Gillette: Guitars, vocals



Special Guest Musicians

Phil Keaggy: Guitar

Nick D'Virgilio: Drums and Vocals



Additional Musicians

Nathan Brenton: Cello

Eric Brenton: Violin

Wil Morse: Backing vocals and keyboards

Gabe Klein: Percussion



Background Singers

Debbie Breese, April Zachary, Julie Harrison, Stacie Funk, Amy Pippin



Horn Section

Emmanuel Kalechi: Trumpet

Joe Douglas: Alto Sax

Ben Clark – Trumpet

Nate Heffron - Tenor sax

Oscar Utterstrom: Trombone



Vocal Choir

Gideon Klein (Conductor), Christian Pippin, Bonnie Massie, Wil Morse, Aaron Webb, Brenda Causey, Ashley Morrell, Reva Farmer, Gideon Klein, Dave Klein, Laurie Klein, Jerry Klein, Rosie Klein, Joey Pippin, Ally Smith, Joanie Howard, Kathy O’Keefe, Amber Thompson, Justin Zachary

Trackliste "Morsefest 2015"

Video Disc One

01 - Intro (1:56)

02 - The Call (10:25)

03 - The Grand Experiment (7:36)

04 - Go the Way You Go (14:01)

05 - MacArthur Park (13:36)

06 - A Whole ‘Nother Trip (24:14)

07 - New Jerusalem (8:33)

08 - Question Mark Intro (3:16)

09 - Temple of The Living God (6:35)

10 - Another World (2:16)

11- The Outsider ( 2:52)

12 - Sweet Elation (2:46)

13 – In the Fire (8:02)

14 - Solid As the Sun (7:57)

15 - The Glory of The Lord (3:05)

16 - Outside Looking In (5:12)

17 - 12 (7:00)

18 - Entrance (6:14)

19 - Inside His Presence (7:16)

20 - The Temple Of the Living God Reprise



Video Disc Two

01 - Intro (2:06)

02 - The Door (34:28)

03 - The Conflict My Heart (5:42)

05 - The Conclusion (17:34)

06 - Waterfall (7:56)

07 - At the End of the Day (17:07)

08 - Wind at My Back (7:02)

09 - Whirlwind Medley ( 16:37)

10 - Thank You’s (7:17)



Additional

Making-of Documentary (1:03)