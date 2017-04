Das Album „Surrounding The Void“ wird ab 24. Februar 2017 als CD über czarshop.com, den Webshop des Labels Czar Of Crickets, erhältlich sein. CD oder Vinyl kann über plastichead.com zum 24. März 2017 bestellt werden.

Tracklist:

01. Home Is Where I Lead You

02. Misery

03. Divergent

04. Artein

05. Digital Individual

06. Fate_Hope

07. Importunity

08. Rising

09. Implosion