MOTHER’S CAKE auf Tour

08.03.17 DE - Ulm, Roxy

10.03.17 DE - Mannheim, Forum

11.03.17 DE - Osnabrück, Bastard Club

12.03.17 DE - Göttingen. Exil

14.03.17 DE - Hannover, Lux

15.03.17 DE - Bielefeld, Forum

16.03.17 DE - Oberhausen, Drucklufthaus

17.03.17 DE - Wuppertal, LCB

18.03.17 DE - Bremerhaven, Rock Center

19.03.17 DE - Rotenburg, Villa

21.03.17 DE - Kiel, Schaubude

22.03.17 DE - Hamburg, Kleiner Donner

23.03.17 DE - Rostock, Mau Club

24.03.17 DE - Berlin, Musik & Frieden

25.03.17 DE - Erfurt, Museumskeller

27.03.17 DE - Nürnberg, Stereo

28.03.17 DE - Bayreuth, Glashaus

29.03.17 DE - Leipzig, Moritzbastei

30.03.17 DE - Frankfurt, Das Bett

31.03.17 DE - Stuttgart, Universum

01.04.17 DE - München, Backstage

07.04.17 AT - Graz, PPC

08.04.17 AT - Salzburg, Rockhouse

13.04.17 CH - Bern, Rössli Bar

14.04.17 CH - Olten, Coq D`Or

15.04.17 AT - Dornbirn, Conrad Sohm

20.04.17 AT - Klagenfurt, Mammut Bar

21.04.17 AT - Linz, Posthof

22.04.17 AT - Innsbruck, Treibhaus

29.04.17 AT - Wien, Arena

Das neue Album „No Rhyme No Reason"

Mit „No Rhyme No Reason" melden sich MOTHER’S CAKE zurück und liefern ein weiteres Psychedelic/Progressive-Rock-Kaliber der Güteklasse A ab.

Funky Rhythmen, asymmetrische Melodien und wütender Gesang sind immer noch die Hauptzutaten des Kuchens, obwohl es diesmal songorientierter und deutlich bunter vor sich geht.

Knallharte Bretter wie „The Killer“, „H.8“ oder „The Sun“ zeichnen Mother’s Cake nach wie vor aus, ebenso wie psychedelische Klänge in „Hide & Seek“ und „Big Girls“ plus funky Outros à la „Streetja Man“.

SLAM: „Mother`s Cake gehören zum Feinsten was die Alpenrepublik derzeit musikalisch zu bieten hat. Die elf Songs brauchen keinen zweiten Anlauf, sondern schießen direkt ins Blut und übertragen die Energie der Band auf den Hörer.“ 9/10

VISIONS: „No Rhyme No Reason ist ein Energie-Monster. Mother’s Cake türmen Indie, Postrock und Funk gekonnt zu enormen Soundgebäuden auf… und ist wegen der erlebbaren Experimentierfreude der Band und nicht zuletzt wegen der Stimme von Yves Krismer ein beeindruckendes Beispiel für pure Energie.“ 8/12

CLASSIC ROCK: „Ziemlich beseelendes Musikbrett …. Unbedingt laut und live hören!“ 8/10

LEGACY: „Die Jungs aus Innsbruck haben unheimlich viel Spaß und bringen und bringen diesen dann auch eindrucksvoll rüber. Bleibt zu hoffen, dass ihr neues Album ordentlich positive Resonanzen bekommt, denn wenn es eine Band verdient hat, dann sind es Mother`s Cake.“ 13/15