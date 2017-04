DOWNCAST COLLISON - Video zu Overthrown online

DOWNCAST COLLISION beschreiben das Stück so: Das Lied handelt vom Kampf um die Kontrolle der eigenen Emotionen, sodass diese nicht den Besitz über einen selbst ergreifen. Ein Machtkampf zwischen Worten, Gedanken und Willen. Eine Festung, die gebaut wurde, um sich von diesen Emotionen zu schützen, aber auch dazu führt, dass man sich eingesperrt fühlt. In diesem Lied aber versucht jemand von außerhalb der Mauern, diese mit Gewalt zu durchbrechen. Doch die Hauptperson in diesem Lied kann nicht erkennen, ob die Person, die versucht, die Mauern zu stürzen, ein Freund oder Feind ist. Instinktiv versucht die Hauptperson den Eindringling außerhalb der Mauern zu halten. Trotz des Gefühls, gelähmt und erschöpft zu sein, fühlt auch die Hauptperson einen Drang, diese Mauer stürzen zu wollen. Sie wird aber von Ängsten zurückgehalten und is nicht in der Lage, zu sehen, wie es außerhalb der Mauern aussieht. "Facing the wall" ist die Erkenntnis eines Problems, über das man nicht hinaus sehen kann. Eine tiefe Angst bleibt, von allen nicht verarbeiteten Emotionen zertrümmert zu werden, alsob jederzeit eine gewaltige Mauer über einem zusammenbrechen könnte.

