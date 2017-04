ROCKPALAST - George Thorogood & The Destroyers - Pat Travers - Champion Jack Dupree

Gleich drei auf einen Streich: Live-Veröffentlichungen der legendären Rockpalast Sendungen vom hannoverschen Label MIG Made-In-Germany-Music GmbH am 24. Februar 2017: George Thorogood & The Destroyers - Pat Travers - Champion Jack Dupree

Am 4. November 1976 zeigen der junge Multiinstrumentalist Pat Travers aus Kanada und seine Band, die noch zu den unbekannten Namen im Rockzirkus gehören, mit einer begeisternden Performance im Rockpalast deutlich, welches Potenzial in ihnen schlummert. Dieser Auftritt liegt nun nach fast vier Dekaden endlich als offizieller Mitschnitt vor. Der heute 62-jährige Rocker kann sich noch gut an diesen denkwürdigen Abend erinnern. Fragt man Travers, wie er knapp 40 Jahre später den Abend bewertet, hat er eine ganz klare Meinung: „Ich habe eigentlich immer Vollgas gegeben. Das tue ich auch heute noch. Gut, vielleicht springe ich mittlerweile nicht mehr ganz so viel herum wie damals, inzwischen gilt mein Interesse eher einer möglichst fehlerfreien Darbietung. Aber wenn ich mir diese Show heute ansehe, dann wirkt das alles wesentlich besser, als ich es seinerzeit eingeschätzt hatte.“

Das hatten sich George Thorogood & The Destroyers bei ihrem Rockpalast-Auftritt am 26. November 1980 in der Dortmunder Westfalenhalle eigentlich etwas anders vorgestellt: Bereits ab dem dritten Song des Konzerts, der Willie-Dixon-Nummer „I‘m Wanted“, wurde das – anfänglich noch etwas verhaltene – Publikum vom amerikanischen Sänger und Gitarristen zum Tanzen aufgefordert. Der Platz vor der Bühne war frei, also wandte sich Thorogood direkt an die Zuschauer, um sie zum Mitmachen zu motivieren. Einige Fans folgten seiner Aufforderung, sodass am Ende der regulären Show im Publikum ein munteres Treiben herrschte. „Bei der Zugabe lief die Sache ein wenig aus dem Ruder, als unser Saxophonist Hank Carter in gebrochenem Deutsch verkündete, dass wir uns über weitere tanzende Zuschauer freuen würden. Bei Carters O-Ton: ‚Kommen Sie hierher, kommen Sie!‘ dachten die Leute aber, sie sollen auf die Bühne kommen“, schmunzelt Thorogood noch heute über dieses kleine Missverständnis. Es gab ein ziemliches Gedränge zwischen den Musikern. Das Ganze endete schließlich in einem chaotisch-friedlichen Bühnen-Happening. „Es war zwar nicht das, was wir ursprünglich beabsichtigt hatten, aber wir nahmen die besondere Herausforderung an und hatten dabei jede Menge Spaß.“

1959 verließ der ehemalige Boxer William Thomas »Champion Jack« Dupree die USA und ließ sich in Europa nieder, wo er regelmäßig tourte und aufzeichnete. Während der Sechziger und Siebziger lebte er in England, wo er unter anderem mit Eric Clapton und John Mayall Aufnahmen machte. Auf »Live At Rockpalast - Cologne 1980« finden sich verteilt über 18 Songs alle Facetten, die diesen einzigartigen, 1909 in New Orleans geborenen Pianisten und Sänger auszeichneten.