LALA IN NOISE FEST - Neue Festivalreihe für Post-Rock, Noise und Artrock startet im April

Am 8. April 2017 findet die erste Ausgabe des "Lala in Noise Fests" in Leipzig statt, mit dem UT Connewitz als Festival-Heimat. Als Headliner sind die Hannoveraner THE HIRSCH EFFEKT am Start, bekannt durch ihren Stilmix aus Metal, Mathrock, Hardcore und Indie. Für die Emo-, Indie- und Post-Rock--Fraktion wurden SOMETREE eingeladen.