ARMORED SAINT veröffentlichen neues Live-Video zu „Last Train Home“

Die Band gilt nach Touren mit Metallica, Whitesnake, Alice Cooper, Scorpions und vielen anderen seit ihrer Gründung in den 80ern als starker Liveact - nicht nur in ihrer Heimat Los Angeles, sondern weltweit. Leider gab es bislang nur ein Tondokument, das Zeugnis davon ablegt - „Saints Will Conquer" von 1989. Mit „Carpe Noctum", das 2015 in Wacken und bei einer Headlinershow in Aschaffenburg aufgenommen wurde, ändert sich das jetzt.

Album-Vorbestellung unter metalblade.com/armoredsaint

„Carpe Noctum" Tracklist:

1. Win Hands Down

2. March of the Saint

3. Stricken by Fate

4. Last Train Home

5. Mess

6. Aftermath

7. Left Hook from Right Field

8. Reign of Fire