Riffs, Riffs und nochmal Riffs ... "pure heavyness" ... MASTODON geben einen neuen Eindruck in die Studioarbeiten zum kommenden Album "Emperor Of Sand". Hört einige Takes aus "Andromeda", dem Lieblingssong auf der Scheibe von Sänger Troy Sanders – und um Hitlers Amp geht's auch am Rande. Hier der Clip: