DEEP PURPLE: Exklusive Kinopremiere des Films "From Here To inFinite"

Am 16.03.2017 um 20:00 Uhr und damit drei Wochen vor Veröffentlichung des neuen Albums feiert der DEEP PURPLE-Film "From Here To inFinite" seine Premiere in ausgewählten Cinestar-Kinos. In Düsseldorf sind die Bandmitglieder Ian Paice udn Roger Glover mit von der Partie, die im Anschluss ihren Fans Rede und Antwort stehen werden.

Das Kinoevent wird von UCI EVENTS und Cinestar organisiert. "From Here to inFinite" erzählt die Entstehungsgeschichte des Albums "inFinite", das am 07.04.2017 erscheinen wird. Der Film begleitet die fünf Musiker auf ihrer Reise nach Nashville, um dort ihr neues Album aufzunehmen... und einmal mehr herauszufinden, dass die Kraft der Musik und Freundschaft niemals enden wird. So nah wie in diesem Film ließen Deep Purple Kameras noch nie an sich heran.Fans erhalten nicht nur einen intimen Einblick in das Zusammenleben und die Arbeit einer Band, die mit ihrem Werk Musikgeschichte schrieb, sondern auch die einzigartige Chance, erstmals und weltexklusiv Songs aus dem brandneuen Album zu hören.



UCI und Cinestar zeigen die Kinopremiere von Deep Purples "From Here To inFinite" mit exklusivem Pre-Listening am 16. März um 20 Uhr in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln.