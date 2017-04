AVATARIUM kündigen neues Album "Hurricanes And Halo" an

Die schwedische Doom-Truppe AVATARIUM kündigt mit "Hurricanes And Halos" ihr drittes Album an, das am 26.05.2017 auf den Markt kommen soll und acht brandneue Tracks enthalten wird.

Sechs der acht Tracks stammen erneut aus der Feder von CANDLEMASS-Kopf Leif Edling, während Gitarrist Marcus Jidell und Sängerin Jennie-Ann Smith diesmal ebenfalls am Songwriting beteiligt waren und aus »Hurricanes And Halos« gemeinsam einen Nachfolger für »The Girl With The Raven Mask« (2015) schmiedeten.

Die neue Scheibe wurde von Marcus Jidell selbst produziert, während David Castillo (KATATONIA, BLOODBATH, OPETH) sie in den Ghost Ward Studios aufnahm und mixte. Für das Mastering war Jens Bogren (SOILWORK, SEPULTURA) zuständig.

"»Hurricanes And Halos« aufzunehmen war eine emotionale Achterbahnfahrt für mich und ich denke, das führte stark zu der reinen und unverfälschten Energie auf diesem Album. Ich bin sehr stolz auf das, was wir hier gemeinsam erschaffen haben!", erklärt Leadsängerin Jennie-Ann Smith. Saitenhexer Marcus Jidell fügt hinzu: "Es fühlt sich an, als hätten die letzten zwei Alben ebenso wie die EPs dazu geführt, dass wir genau hier herauskommen, wo wir nun mit diesem Album stehen. Es war eine natürliche Entwicklung - nicht nur musikalisch betrachtet, sondern auch vom emotionalen Standpunkt aus."