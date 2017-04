Crewmitglied bei DISTURBED-Konzert tödlich verunglückt

DISTURBED trauern mit der Familie des tödlich verunglückten Roadies: "The horror and heartbreak felt by everyone on the tour is beyond words.Our deepest condolences go out to that poor 19-year-old's family, and our best wishes for a speedy recovery go out to the surviving crew member that fell. We love and cherish all those dedicated crew members that are responsible for making the show happen day in and day out, and this horrible tragedy is almost too much to bear. We dedicate the rest of this tour to our fallen brothers. Life is precious and can end in an instant. Make every moment of yours count."

Jörg Klopfer, Sprecher der Schleyerhalle, berichtete der BILD-Zeitung: "Seit Eröffnung der Schleyerhalle 1983 hatten wir noch nie einen tödlichen Unfall. Es ist ein furchtbares, tragisches Ereignis. Wir trauern mit der Familie und den Freunden des jungen Mannes."