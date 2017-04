AXEL RUDI PELL veröffentlicht "The Ballads V"

"Love's Holding On" ist ein neuer Song zusammen mit Bonnie Tyler. "I See Fire" ist eine Cover Version von Ed Sheeran, bekannt ais dem Film "The Hobbit" , "On The Edge Of Our Time" ist auch ein neuer Song und die Live Version von "The Line" wurde bisher nie veröffentlicht.

Das Cover:

Die gesamte Tracklist der Digipak-Version:

1) LOVE’S HOLDING ON 5:06

2) I SEE FIRE 6:02

3) ON THE EDGE OF OUR TIME 7:42

4) HEY HEY MY MY 5:02

5) LIVED OUR LIVES BEFORE 6:31

6) WHEN TRUTH HURTS 6:46

7) FOREVER FREE 8:27

8) LOST IN LOVE 6:05

9) THE LINE (live) 7:31

10) MISTREATED (live) 14:12

Line Up:

Johnny Gioeli - Lead and Backing Vocals

Axel Rudi Pell - Lead, Rhythm and Acoustic Guitars

Ferdy Doernberg - Keyboards

Volker Krawczak - Bass

Bobby Rondinelli - Drums



Live 2017:

14.06.Augsburg - Spectrum

15.06.St. Goarshausen - RockFels Festival

16.06.CH-Pratteln - Z7

17.06.B-Dessel - Graspop Metal Meeting