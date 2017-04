EVOCATION veröffentlichen zweites making-of-Video zum neuen Album

Hier könnt ihr euch den ersten Teil des making-of-Videos ansehen, sowie in die ersten beiden Singles "Children Of Stone" und "The Coroner" reinhören. Das Album "The Shadow Archetype" kann man dort auch vorbestellen.

'The Shadow Archetype' Tracklist:

1. Into Ruins

2. Condemned To The Grave

3. Modus Operandi

4. Children Of Stone

5. The Coroner

6. The Shadow Archetype

7. Blind Obedience

8. Survival Of The Sickest

9. Sulphur And Blood

10. Imperium Fall

11. Dark Day Sunrise

EVOCATION sind:

Thomas Josefsson - Vocals

Marko Palmén - Gitarre

Simon Exner - Gitarre

Gustaf Jorde - Bass

Per Möller Jensen - Sessiondrums auf dem Album