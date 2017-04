NEUROSIS Frontman Steve Von Till veröffentlicht neues HARVESTMAN Album

Das Album trägt den Titel "Music For Megaliths". Auf dem neuen Werk beschreitet der Workaholic Steve von Till einmal mehr sehr experementierfreudige Pfade und schreckt wieder einmal nicht vor Stilbrüchen und allerlei Spielereien zurück. Da treffen Drone-Sounds auf Folk-Riffs, akustische Gitarren auf Synthesizer und wahnwitzige Gesangsspuren auf verschiedene andere Effektspielereien. Aufgenommen und gemixt wurden die sieben Songs in seinem eigenen Studio, in Nord-Idaho, dem 'The Crow's Nest'.

Music For Megaliths Track Listing:

1. The Forest Is Our Temple

2. Oak Drone

3. Ring Of Sentinels

4. Cromlech

5. Levitation

6. Sundown

7. White Horse