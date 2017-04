CULT OF LUNA veröffentlichen Video zu 'Years In A Day'

Am 21.April erscheint das neue Live-Werk von CULT OF LUNA 'Years In A Day'.

Neben der Live-DVD, den zwei Livemitschnitten und der strengen Limitierung auf 7000 Exemplare, spendet die Band von jedem verkauften Bundle einen Euro für die humanitäre Organisation "Doctors Without Borders".

Jetzt kann man die ersten beiden Singles 'Marching To The Heartbeats' und 'DIM' auf allen bekannten Streaming-Plattformen kaufen.

Ausserdem hat die Band einen Ausschnitt der DVD veröffentlicht. Es handelt sich dabei um einen Livemitschnitt zu den beiden Songs 'The Sweep' und 'Light Teaser'.

Vorbestellen kann man das Album HIER