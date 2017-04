ALTER BRIDGE geben Tourtermine für 2017 bekannt

Hier sind die Termine:

European Summer Shows:

06.06.17 NL - Tilburg / 013

14.06.17 CZ - Prague / Forum Karlin

20.06.17 IR - Dublin / Olympia

21.06.17 IR - Belfast / Ulster Hall

24.06.17 DE - Leipzig / Haus Auensee

29.06.17 ES - Madrid / Auditorio M. Rios

30.06.17 Es - Bilbao / Miribilla

Festival Shows:

29.-30.04.17 US - Fort Myers, FL / Fort Rock

05.-07.05.17 US - Charlotte, NC / Carolina Rebellion

03.06.17 DE - Bavaria / Rock im Park

04.06.17 DE - Nurburgring / Rock am Ring

08.06.17 SE - Solvesborg / Sweden Rock

10.06.17 FR - Paris / Download

11.06.17 UK - Donington / Download

15.06.17 AT - Nickelsdorf / Novarock

17.06.17 BE - Dessel / Graspop

18.06.17 FR - Clisson / Hellfest

23.06.17 DK - Copenhagen / Copenhell

26.06.17 LU - Luxembourg City / LuxExpo

02.07.17 ES - Barcelona / Rock Fest

05.07.17 IT - Rome / Rock in Rome

06.07.17 IT - Milan / Market Sound