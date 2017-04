Vierte Bandwelle für ROCK AM RING und ROCK IM PARK 2017 veröffentlicht

Mit bereits 140.000 verkauften Tickets stehen ROCK AM RING und ROCK IM PARK kurz vor dem Ausverkauf und kündigen heute die vierte Bandwelle mit 45 neuen Künstlern an.

Neben dem Headliner-Triumvirat Rammstein, Die Toten Hosen und System Of A Down hatten zuvor schon Bands und Künstler wie die Beatsteaks, Prophets Of Rage, Broilers, Macklemore & Ryan Lewis, Marteria, Kraftklub, Beginner, Bastille, Five Finger Death Punch, AnnenMayKantereit, Rag’n‘Bone Man, Alter Bridge, 187 Strassenbande, Wirtz, Bonez MC & RAF Camora, In Flames, Genetikk und Airbourne ihre Teilnahme angekündigt.

Über 140.000 Fans haben sich bereits ihr Ticket für die Zwillingsevents vom 2. bis 4. Juni 2017 am Nürburgring und in Nürnberg gesichert. Damit stehen für Rock am Ring als auch Rock im Park jeweils noch knapp 10.000 Tickets zur Verfügung. Mit einem frühzeitigen Ausverkauf beider Festivals ist zu rechnen.

Neu bestätigte Bands bei ROCK AM RING und ROCK IM PARK:

AS LIONS

BASEMENT

BONAPARTE

CHEFBOSS

CLUTCH

CODE ORANGE

CRYSTAL FIGHTERS

DAT ADAM

DEAD!

DONOTS

EGOTRONIC

GOJIRA

GREYWIND

JAKE BUGG

KAISER FRANZ JOSEF

LIAM GALLAGHER

LOWER THAN ATLANTIS

MACHINE GUN KELLY

ME AND THAT MAN

NIMO

NOTHING MORE

OKTA LOGUE

PERTURBATOR

PIERCE THE VEIL

RAZZ

RED SUN RISING

RIVAL SONS

SCHMUTZKI

SCHNIPO SCHRANKE

SHVPES

SIMPLE PLAN

SKINDRED

SUM 41

THE LIVING END

WELSHLY ARMS

Sowie diverse Künstler für das Elektro Club Tent.