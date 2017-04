GUNS N' ROSES: Steven Adler kotzt sich über seine Rolle bei der Reunion aus

25 Jahre lang wünschte sich Steven Adler nichts sehrnlicher als eine GUNS N' ROSES-Reunion. Als sich Axl Rose, Slash und Duff McKagan 2016 für die "Not In This Lifetime"-Tour zusammentaten, erfüllte sich sein Traum. Dass er nur bei einigen Shows der Tour in Nord- und Südamerika für maximal zwei Songs auf die Bühne durfte, stößt dem Drummer jetzt sauer auf.

In einem Gespräch mit Radiomoderator Eddie Trunk nahm Adler kein Blatt vor den Mund. Er berichtet, wie hart es war, nur kurz mit seinen ehemaligen Bandkollegen spielen zu können, während Frank Ferrer bei allen anderen Nummern hinterm Drummkit saß: "Sie hatten mich nur für ein oder zwei Songs auf die Bühne geholt. Ich stehe also am Rand der Bühne und sehe Frank – ein wundervoller Typ und großartiger Schlagzeuger –, der meine Songs spielt, während ich da stehe. Und ich denke mir: "Mann, wieso zur Hölle lasst ihr mich nicht spielen? Ich stehe doch hier!" Das war extrem hart."

Eigentlich hätte Adler von Beginn an Teil des Reunion-Lineups sein sollen – bis er sich nach zwei Proben im März 2016 einen Nerv im Rücken eingeklemmt hatte. Obwohl er nur zehn Tage außer Gefecht und danach wieder einsatzbereit gewesen sei, übernahm Ferrer (GUNS N' ROSES-Drummer seit 2006) seinen Posten. Eine Erklärung, warum er nicht mehr Songs zocken durfte, bekam Adler nicht: "Mann, ich war in Argentinien. Warum sie mich nur einen Song haben spielen lassen? Ich habe keine Ahnung."

Können G N'R-Fans darauf hoffen, dass Adler sich doch noch mal hinters Drumkit hockt? Wenn es nach Adler geht, nur dann,wenn er sich mit Frank Ferrer die Bühne teilen würde. Dafür hat er schon eine ganz konkrete Vorstellung: "Ich würde die "Appetite"- und "Lies"-Sachen spielen, und ein bisschen was von "Illusions". Frank würde die "Chinese Democracy"-Songs spielen und einen Teil von "Illusions"." Gastauftritte, bei denen er nur für einen Song auf die Bühne soll, will der Drummer nicht mehr absolvieren.

Laut Adler plant GUNS N' ROSES-Manager Fernando Lebeis für die anstehende Sommer-Tour eine Überraschung: "Fernando hat ziemlich gute Ideen für das 30. Jubiläum von "Appetite For Destruction" im Sommer. Ich weiß nicht genau, was er plant, aber er ist ein cooler Typ und ich denke, er wird das Richtige tun."

Steven Adler war von 1985 bis 1990 Mitglied der Band. Er spielte auf "Appetite For Destruction", "G N' R Lies" und teilweise "Use Your Illusion II".