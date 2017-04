ANTROPOMORPHIA veröffentlichen neues Album und Video zu "Murmur ov the Dead"

Sänger/Gitarrist Ferry Damen: "Mit der Veröffentlichung von 'Murmur ov the Dead' betreten wir einen Pfad, der uns musikalisch wie auch lyrisch die dunkelste und erbärmlichste Atmosphäre aufzeigt, gleichzeitig aber sehr persönliche Visionen vermittelt."

ANTROPOMORPHIA werden auf dem diesjährigen Roardburn Festival zu sehen sein und werden daher am 21. April in den Niederlanden (Tilburg) auf der Bühne stehen.

'Sermon ov Wrath' Tracks:

1. Sermon ov Wrath

2. Suspiria de Profundus

3. Murmur ov the Dead

4. Ad Me Venite Mortui (Intro)

5. Crown ov the Dead

6. Sinful Rapture

7. Within Her Pale Tomb ov Putrid Lust

8. The Blistering Splendour ov Darkness

9. In Bestial Decadence

ANTROPOMORHIA sind:

Ferry Damen - Vocals, Gitarre

Jos van den Brand - Gitarre

Marc van Stiphout - Bass

Marco Stubbe - Drums