STEVE N SEAGULLS: Konzerte in Deutschland und der Schweiz

STEVE N SEAGULLS sind gerade auf US-Tour, im März bringen sie ihre Banjos wieder nach Europa. Die Finnen, die Rock- und Metal-Klassiker in Bluegrass-Versionen spielen, haben Konzerte in Deutschland und der Schweiz gebucht.

STEVE`N`SEAGULLS - IT IS A LONG WAY TO THE TOP TOUR 2017

09.03 München - Backstage Club

10.03 Saarbrücken - Garage Club

11.03 Augsburg - Kantine

12.03 CH-Zürich - Exil

14.03 Stuttgart - Universum

15.03 Nürnberg - Z-Bau

16.03 Dresden - Puschkin

17.03 Magdeburg - Factory