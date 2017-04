THE DEAD DAISIES veröffentlichen Live-Album "Live And Louder" als Box-Set

THE DEAD DAISIES veröffentlichen am 19. Mai ihr Live-Album "Live And Louder". Das Album kommt in verschiedenen Versionen, unter anderem als Box-Set. Einen ersten Eindruck kann man sich im Video-Trailer machen.

"Live And Louder" fängt Shows ein, die THE DEAD DAISIES im Verlauf des Jahres 2016 gespielt haben. Sänger John Corabi zu dem Album: „Wir sind sehr aufgeregt und stolz auf unser neues Album ‘Live And Louder’! Viele unserer Fans haben uns geschrieben, wie sehr sie unsere Alben lieben, aber dass wir sie live noch viel stärker umgehauen hätten! Die Mitschnitte dokumentieren unsere letzte UK/Europa-Tour und zeigen auch, wie unglaublich laut und unterstützend unsere Fans sind! Vielen Dank – und dreht die Platte auf!“

"Live And Louder" erscheint in folgenden Formaten:

DIGIPAK:

enthält CD, DVD & Fotobooklet. Die DVD bietet eine exklusive ‘Live And Louder‘-Dokumentation, eine ‘Make Some Noise World Tour‘-Dokumentation, alle ‘Make Some Noise‘-Musikvideos sowie eine Bildergalerie

VINYL:

mehrfarbiges 180g Doppelvinyl mit Gatefold, Printeinleger, 4-seitigem Booklet und CD in einer Kartonstecktasche

LIMITED EDITION BOX-SET:

enthält das Digipak mit CD & DVD, 180g Doppelvinyl, eine exklusive farbige 7“-Vinylsingle, Poster, Sticker, Button, Patch und eine Fotokarte

DIGITAL DOWNLOAD & STREAM