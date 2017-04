MAJESTY: Kurzfilm und Musikvideo zum Song "Rebels Of Our Time"

MAJESTY haben zu ihrem neuen Song "Rebels Of Our Time" einen Kurzfilm produziert. Der Film erzählt eine Story in einer postapokalyptischen Zukunft und geht dann in ein Musikvideo zum Song über.

Sänger Tarek kommentiert das Projekt:

"Wir sind alles sehr große Filmfans und wir hatten schon lange im Hinterkopf einen Kurzfilm zu drehen der genau das wiederspiegelt wofür die Band steht. Unser neues Album "Rebels" ist in aller Hinsicht ein großer Schritt für uns und wir wollten daher einfach mehr als ein stinknormales Musikvideo machen. Wir sind unfassbar stolz auf das Ergebniss was in erster Linie aber nicht nur an uns sondern an dem gesamten Filmteam und den Schauspielern liegt. Alle haben das Projekt mir enormer Hingabe und Herzblut unterstützt. Wir haben beim Dreh viele neue Freunde gewonnen!"



Für den Kurzfilm haben sich MAJESTY mit den jungen Filmemachern Dennis Keller, Oliver Allweyer und Daniel Roschy zusammengetan welche das von Tarek geschriebene Drehbuch umgesetzt haben.



Dennis Keller hierzu:

"44 Stunden Drehzeit in 3 Tagen, durchschnittlich nie über -5°C und ein geniales Team. Von der Maske über das Catering bishin zu unseren Schauspielern hat alles gepasst - und ich denke das sieht man auch im Ergebnis!"

Zusätzlich gibt es noch ein Making-Of: