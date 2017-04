PYOGENESIS - neues Album „A Kingdom To Disappear“ out now

„Die Freude ist groß: Nicht nur hat es keine 13 Jahre gedauert, bis PYOGENESIS den Nachfolger zu A CENTURY IN THE CURSE OF TIME (2015) an den Start gebracht haben; sie können mit A KINGDOM TO DISAPPEAR auch noch einen auf das starke Comeback-Album draufsetzen! Immer gefallen melancholische Melodien, noch mal stärker gewordener Klar- und Growl-Gesang und perfekt in Szene gesetzte Riffs. Zugleich lässt die Produktion Raum für Details und sorgt trotz weitem Panorama-Sound für Druck. Der Spaß an der Sache ist der Band anzuhören – und sollte verlustfrei auf die Fans überspringen!"

Tourdates:

02.03.2017 (GER) Hamburg, Knust

03.03.2017 (GER) Leipzig, Moritzbastei

04.03.2017 (GER) Annaberg-Buchholz, Alte Brauerei

05.03.2017 (GER) Berlin, Bi Nuu

09.03.2017 (GER) München, Strom

10.03.2017 (GER) Regensburg, Eventhall Airport

11.03.2017 (GER) Düsseldorf, Tube

12.03.2017 (GER) Frankfurt, Nachtleben

30.03.2017 (SWI) Bern, Rössli

31.03.2017 (ITA) Milano, Legend Club

01.04.2017 (AUT) Tröplach, Full Metal Mountain

02.04.2017 (AUT) Wien, Viper Room

07.04.2017 (SWI) Merishausen, Rock Am Randen

24.04.2017 (ESP) Palma de Mallorca, Full Metal Cruise

22.07.2017 (GER) Fritzlar, Rock Am Stück

Tracklist:

1. Sleep Is Good

2. Every Man For Himself And God Against All

3. I Have Seen My Soul

4. A Kingdom To Disappear (It’s Too Late)

5. New Helvetia

6. That’s When Everybody Gets Hurt

7. We (1848)

8. Blaze, My Northern Flame

9. Everlasting Pain