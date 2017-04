DRAGONFORCE enthüllen Details zum neuen Album „Reaching Into Infinity”

„Reaching Into Infinity“ wird am 19. Mai 2017 bei earMUSIC als CD, LP, Digital und als Special Edition CD+DVD veröffentlicht.

„An einem Tag waren wir im Studio, am nächsten haben wir ein Festival gespielt, danach ging es wieder zurück ins Studio, dann waren wir wieder unterwegs“, erklärt Bassist Frédéric Leclercq, der auch den größten Teil der Songs des neuen Albums schrieb. „Es war unglaublich intensiv und anstrengend. Ich habe natürlich Bass gespielt, aber auch viel Rhythmus Gitarre, elektrisch und akustisch, und habe auch ein paar Mal meine Geduld verloren – Ich glaube, das haben wir alle an einem bestimmten Punkt. Einfach, weil wir nur das Beste abliefern wollen.“

Für das siebte Studioalbum öffneten DRAGONFORCE ihren Sound mehr als je zuvor, und schufen etwas Rohes, Wildes, Verzweifeltes – etwas, das gleichzeitig Spaß macht, dabei bedrohend wirkt und voller Melodien steckt. „Ich denke, wir haben bewiesen, dass Schnelligkeit etwas ist, in dem wir gut sind und dieses Mal wollten wir noch mehr Vielfalt in unsere Musik einbringen“, so Fred weiter. „Es ist besser, uns selbst vor Herausforderungen zu stellen, als immer nur in unserer Komfortzone zu bleiben und ich wollte wirklich mit Marcs Stimme experimentieren. Ich glaube, die Leute werden von der Brutalität überrascht sein!“