FOO FIGHTERS beenden Bandpause und präsentieren zwei neue Songs live

Die Foo Fighters haben ihre Bandpause (ein Jahr, drei Monate und zehn Tage) beendet, mit einem Überraschungsauftritt am letzten Freitag in England. Die Band spielte mit "Keep Your Pretty Promise To Yourself" und "Run With Me" sogar zwei Songs zum ersten Mal. Vor Ort gaben die Jungs um Dave Grohl bekannt, auf dem diesjährigen Glastonbury Festival aufzutreten; im Sommer 2017 könnt Ihr die Band zudem als Headliner beim Lollapalooza Festival in Berlin sehen.

Anbei das Konzert im Cheese And Grain in Frome im Video-Mitschnitt und ein Einblick in die beiden neuen Songs der Foo Fighters: