An folgenden Terminen könnt ihr sie erleben:

STEVE'N'SEAGULLS - IT IS A LONG WAY TO THE TOP TOUR 2017



09.03 München - Backstage Club

10.03 Saarbrücken - Garage Club

11.03 Augsburg - Kantine

12.03 CH-Zürich - Exil

14.03 Stuttgart - Universum

15.03 Nürnberg - Z-Bau

16.03 Dresden - Puschkin

17.03 Magdeburg - Factory