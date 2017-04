TRIAL kündigen neues Album "Motherless" für April an

Am 7. April veröffentlichen die schwedischen Metaller TRIAL ihr neues Album ' Motherless '.

Die Band sagt dazu: "'Motherless ist ein facettenreiches Werk aus vielen unterschiedlichen Elementen, aber dennoch zusammenhängend und die perfekte Widerspieglung dessen, was TRIAL (swe) ausmacht. Als erste Single haben wir 'Cold Comes The Night' ausgesucht, einen wilden, schnellen Song, der die aggressive, geradlinige Seite der Scheibe reflektiert."

Die erste Single 'Cold Comes The Night' könnt ihr unter metalblade.com/trial schon jetzt hören.