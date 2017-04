WINTERSUN starten Crowdfunding-Kampagne für neues Album

Dazu hat die Band folgendes Video gepostet:

Derzeit ist auf INDIEGOGO ein Perk verfügbar. Das "Forest Package" für 50 € enthält eine ganze Reihe an digitalen Inhalten:

The Forest Seasons *NEW ALBUM*

The Forest Seasons 5K BOOKLET

The Forest Seasons INSTRUMENTAL

The Forest Seasons ISOLATED TRACKS

TIME I 1.5 REMASTER

Wintersun 2.0 REMASTER

Live at Tuska 2013 LIVE ALBUM

Loneliness (Winter) Acoustic FREE BONUS

Neben dem neuen Album inkl. hochauflösendem Booklet, den Instrumentalspuren und isolierten Tracks kommen Fans in den Genuss der remasterten ersten beiden Alben. Eine Liveaufnahme vom Tuska-Festival und ein akustischer Bonustrack runden das Package ab. Die Songs werden als hochauflösende WAV-Dateien und als MP3-Files mit 320 kbps angeboten.

Ein Veröffentlichungsdatum nennen WINTERSUN auch: Die physische Version des Albums via Nuclear Blast ist für Juli 2017 geplant. Am Veröffentlichungstag stehen dann auch die digitalen Inhalte zur Verfügung. WINTERSUN bitten ihre Fans darum, das Package online bei INDIEGOGO zu erwerben, um den Traum eines eigenen Studios für die Fertigstellung von "Time II" zu realisieren.

Bisher sind die Finnen auf einem guten Weg: Schon am ersten Tag der Kampagne ist das erste Ziel (ein sicherer Album-Release) mit 150.000 € in greifbarer Nähe. Das entspricht immerhin schon einmal 3.000 Unterstützern. Das finale Ziel sind indes 15.000 Unterstützer (750.000 €). Um es zu erreichen, planen WINTERSUN insgesamt drei Kampagnen, mit denen sie je 5.000 Unterstützer finden werden - so die Hoffnung der Band. Drei Kampagnen bedeutet in dem Fall: Drei neue Alben! Man darf gespannt sein, was sich die Jungs nach Ende der jetzigen Aktion (31.03.2017) einfallen lassen.